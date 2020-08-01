بالصور.. اخماد حريق كاد أن يأتي على الحظيرة الوطنية “المداد” بتيسمسيلت

أخمدت مساء اليوم، مصالح الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت حريقا شب بمدخل الحظيرة الوطنية “المداد” بثنية الحد.

وتدخلت الوحدة الثانوية لدائرة ثنية الحد مساءا مدعمة بكل من وحدة خميستي وبرج الامير عبد قادر اثر نداء مفاده نشوب حريق بالمنطقة الشمالية لمدخل حظيرة الوطنية المداد.

حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح الغابات والمواطنين من السيطرة واخماد الحريق قبل وصوله الى الحضيرة الوطنية.

وبقيت وحدة ثنية الحد في عملية حراسة و دوريات للمنطقة رفقة مصالح الغابات للتاكد الكلي من اخماد الحريق.