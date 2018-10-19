بالصور..ارتفاع انتاج البطاطا بالماء الأبيض والحويجبات في تبسة

أخبار الجزائر
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بالصور..ارتفاع انتاج البطاطا بالماء الأبيض والحويجبات في تبسة
بقلم سليم دريد

سجلت ولاية تبسة، قفزة نوعية في إنتاج مادة البطاطا هذا الموسم،خاصة على مستوى البلديتين الحدوديتين الماء الأبيض والحويجبات.

حيث انطلقت عملية الجني مع توقع تحقيق منتوج معتبر وغير مسبوق، بالنظر إلى إقبال عدد كبير من المستثمرين الفلاحيين على اقتحام هذا النوع من الشعب الفلاحية.

إلا أنه ومع كل هذا التطور توجد العديد من العراقيل، التي ترهن في المستقبل الإستمرارية وتثبط من عزيمة المنتجين، لاسيما في الشق المتعلق بالتزود بمادة المازوت،

والتي تمنح لهم بكميات غير كافية، وعدم السماح لهم بحفر الآبار وبعد شبكة الكهرباء وارتفاع أسعارها.

إضافة إلى عدم وجود سوق بالجملة، وهو ما ينعكس سلبا على عمليات التسويق والتخزين.

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