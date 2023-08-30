بالصور .. “اريد” تهدي محافظ ومستلزمات مدرسية لأطفال العائلات المعوزة

تنظم “اريد”، بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري، عملية التبرع بالأدوات المدرسية لفائدة الأطفال المتمدرسين من العائلات المعوزة.

هذا وأعطيت إشارة انطلاق هذه العملية التضامنية، المخصصة للمناطق النائية والمعزولة عبر الوطن لاسيما بالجنوب الجزائري الواسع، يوم امس بمقر مؤسسة “اريد” المتواجد بأولاد فايت.

وأشرف على إطلاق العملية، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، الدكتورة ابتسام حملاوي، والمدير العام لمؤسسة “اريد”، روني طعمه، وذلك بحضور ممثلي وإطارات كلا الشريكين.

وتندرج هذه العملية ضمن إطار الشراكة المبرمة من قبل “اريد” والهلال الأحمر الجزائري. والتي منحت من خلالها “اريد” مساهمة مالية مخصصة لاقتناء المستلزمات المدرسية لاسيما لفائدة أطفال مناطق الجنوب الجزائري.

روني طعمه: تفتخر “اريد” بمرافقة الهلال الأحمر في هذه العملية الخيرية

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ “اريد” الجزائر، روني طعمه بالقول: “بصفتها مؤسسة مواطنة. تفتخر “اريد” الجزائر بمرافقة الهلال الأحمر الجزائري في هذه العملية الخيرية التي تتماشى مع سياستنا المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة”.

وأضاف: “تهدف هذه الالتفاتة التضامنية إلى تسهيل الدخول المدرسي لأطفال العائلات المعوزة. لاسيما أولئك الذين يقطنون في المناطق المعزولة. وذلك من خلال اهدائهم المحافظ والمستلزمات المدرسية”.

واغتنم ذات المسؤول، هذه الفرصة للتأكيد عن التزام “اريد” اللامشروط في دعم جهود الهلال الأحمر الجزائري. والمساهمة أكثر في مبادراته النبيلة، متمنيا دخول مدرسي موفق لجميع الأطفال الجزائريين.

ابتسام حملاوي: الهلال الأحمر الجزائري فخور بتنظيم هذه العملية الخيرية

ومن جهتها، صرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي بالقول: ” الهلال الأحمر الجزائري فخور بتنظيم هذه العملية الخيرية للسنة الثانية على التوالي إلى جانب شريكنا الوفي “اريد”. المعروف بالتزامه في العمليات التضامنية على نطاق واسع”.

وأضافت: “يسعدنا اليوم أن نجسد هذا المشروع لاسيما لفائدة الأطفال المتمدرسين للمناطق النائية والحدودية بالجنوب الجزائري. من خلال اللفتة التضامنية هذه. نهدف إلى اضفاء البسمة لدى هذه الفئة من المجتمع التي تمثل مستقبل الوطن. عشية الدخول المدرسي. نتمنى دخول مدرسي موفق لجميع أطفالنا ونعدهم بتجديد مثل هذه المبادرات، لفائدة المناطق المعزولة عبر الوطن”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن إطار تنفيذ عقد الشراكة الذي أبرمه كل من “أريد” والهلال الأحمر الجزائري. والذي تلتزم “أريدُ” بمقتضاه بمرافقة الهلال الأحمر الجزائري في مهامه النبيلة لفائدة المجتمع الجزائري. وذلك من خلال تجسيد العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية. ووضع برنامج عمل مشترك يندرج ضمن إطار التضامن الوطني.

للتذكير، نظمت “اريد” خلال السنة الماضية، عملية مماثلة مع الهلال الأحمر الجزائري. كما قامت بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين “البركة” بعملية التبرّع بمحافظ وأدوات مدرسية لفائدة الأطفال المعاقين المتمدرسين عبر عدة ولايات الوطن.

ومن خلال هذه العملية المواطنة، تواصل “اريد” التزامها اللامشروط في المجتمع الجزائري مؤكدة بذلك عن بُعدها كمؤسسة مواطنة بامتياز.