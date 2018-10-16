بالصور.. “ازمور اوماريام” تتربع على عرش الجمال و تفتك لقب أنظف قرية بولاية تيزي وزو

ازمور اوماريام أنظف قرية ولاية تيزي وزو هو لقب افتكته بكل جدارة في مسابقة عيسات رابح في طبعتها السادسة 2018، لتتربع بذلك علي عرش الجمال والنظافة لما أنجزته في غضون شهرين.

برفع سكانها التحدي الأكبر ضد النفايات التي كانت تورق حياتهم و محيطهم ضف إلى الحلة الجميلة التي ألبسوها بفضل تكاتف سواعدهم لإعطاءها وجها جديدا مشرقا لتتحول إلى تحفة سياحية في عرش تيرميتين.

أمال و أحلام سكان ازمور اومريام تتعدى بكثير الحصول علي اللقب انما جعلها قرية ايكولوجية نموذجية علي المستوي الوطني، كما أنهم سيواصلون معركتهم للحفاظ علي بيئتهم نظيفة، وذلك بانشاء مركز ردم للنفايات المنزلية وتثمينها اقتصاديا و انجاز العديد من المشاريع المهمة.

اليوم نجحت قرية ازمور اومريام الدخول تاريخ مسابقة عيسات رابح من بابها الواسع فليست اية قرية يمكنها دخول غمار التنافس في فترة زمنية لا تتعدي شهرين و افتكاكها لقب انظف قرية لم يكن يوما من اولوياتهم انما اخراجها من الظلام و جعلها مدينة سياحية بالدرجة الاولي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني للتحضر التمدن لتكون بذلك واحدة من القرى التي سيقتدي بها كمثال في الولايات التي أبدت رغبتها في خوض هذه المسابقة الفريدة من نوعها…