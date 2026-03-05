بالصور.. استعادة تحف تاريخية تعود للأمير عبد القادر من فرنسا

أقامت الفيدرالية الفرانكو- جزائرية للدعم والتجديد، إفطارًا جماعيًّا، أمس الأربعاء، رفقة رئيس بلدية “ماينس” بفرنسا، والمؤرخ بنيامين ستورا.

وجرى هذا الإفطار بمناسبة استلام وعرض مجموعة من الأغراض التاريخية، تعود للأمير عبد القادر، من بينها سيوف وخنجر. وذلك احتفاءً بجسور التواصل بين ضفتي الجزائر.

وإقتنت الفيدرالية الفرانكو- جزائرية للدعم والتجديد هذه التحف في مزاد علني بغرض إرجاعها للجزائر وحفظها في متاحف وطنية.

وذكرت الفيديرالية في منشورها على فيسبوك أن هذه الأسلحة الخاصة بالأمير عبد القادر إشترتهم الفرانكو -جزائرية كلثوم درغال وأهدتهم للجزائر.

هذا واستعرضت كريمة كريمة ختيم رئيسة الفيدرالية ومنتخبة باحدى بلديات فرنسا التحف التاريخية أمام الحضور وتندرج المبادرة ضمن تمتين الصداقة بين البلدين.

وللإشارة فقد سبق للفيدرالية المشاركة في العديد من المبادرات لتخليد ذكرى 17 أكتوبر 1960 واندلاع الثورة التحريرية. إضافة إلى تنظيم لقاءات لممثلي أعضاء الجالية الجزائرية في المهجر من أجل جمع الشمل.