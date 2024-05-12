بالصور.. استعدادات سيدات الخضر لمواجهة المغرب في تصفيات المونديال

برمج الطاقم الفني لمنتخب السيدات لأقل من 17 سنة بقيادة الناخبة وهيبة رحال حصة تدريبة اليوم الأحد بملعب مدينة بالدار البيضاء.

و تستعد كتيبة وهيبة رحال لمباراة الإياب أمام المغرب المقرر إجراءها يم الجمعة بملعب سالم مبروكي بالرويبة لحساب الدور الثالث وما قبل الأخير من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024.

وعلمت المدربة رحال على تصحيح الأسلوب التكتيكي للعناصر الوطنية، و تصليح الأخطاء التي وقعن فيها خلال لقاء الذهاب الذي انتهى بخسارة برباعية نظيفة.

كما عرفت الاستعداد غياب المهاجمة جينا لعايب بسبب الإصابة.

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