بالصور.. استقبال حاشد للمنتخب الفرنسي رغم خسارة المونديال

حظي المُنتخب الفرنسي سهرة اليوم الأحد، باستقبال حاشد بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وحل، نائب بطل العالم بمطار شارل ديغول قادما من العاصمة القطرية الدوحة بعد خسارته نهائي مونديال قطر 2022.

ووجد زملاء، كيليان مبابي الآلاف من الفرنسيين في استقبالهم بالشوارع ليحتفلوا معهم رغم الهزيمة.