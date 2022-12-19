بالصور.. استقبال حاشد للمنتخب الفرنسي رغم خسارة المونديال
بقلم حواز عبد النور
حظي المُنتخب الفرنسي سهرة اليوم الأحد، باستقبال حاشد بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وحل، نائب بطل العالم بمطار شارل ديغول قادما من العاصمة القطرية الدوحة بعد خسارته نهائي مونديال قطر 2022.
ووجد زملاء، كيليان مبابي الآلاف من الفرنسيين في استقبالهم بالشوارع ليحتفلوا معهم رغم الهزيمة.
🟨 #يحدث_الآن | استقبال حاشد من الجماهير الفرنسية لمنتخب بلادها العائد من قطر بعد حلوله ثانيا في كأس العالم FIFA قطر 2022 وفشله في الحفاظ على اللقب pic.twitter.com/7TRpnPaACm
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 19, 2022
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