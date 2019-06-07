بالصور.. استقرار حالة الفتاة ضحية الاعتداء العنيف بعنابة

كشفت الطبيبة المناوبة بمصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، عن استقرار حالة الفتاة التي تعرضت لاعتداء عنيف، أمس الخميس من طرف شابين.

الضحية “س.ا” و هي طالبة جامعية سنة اولى ، تعرضت لجروح خفيفة في انحاء مختلفة من الجسم ، وذلك بسبب جرها لمسافة طويلة ،

مما أدى إلى إصابتها على مستوى الكتف والأرجل

الحادثة وقعت مساء الأمس في حدود الرابعة مساء بعد أن كانت الفتاة في طريق العودة إلى المنزل، قبل أن يترصدها شابين على متن دراجة نارية

أين حاولو الاعتداء عليها و سرقت حقيبتها قبل دخولها للبيت.