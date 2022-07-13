بالصور.. استيقظ من نومه فوجد فهدا نائما بجانبه

أدولف فولكر هو مصور للحياة البرية، يعمل كمتطوع في Cheetah Experience. وهي جمعية مقرها جنوب إفريقيا تجمع الأنواع المهددة بالانقراض.

في الواقع، يعد الملجأ موطنًا لعدد كبير من السنوريات، بما في ذلك الفهود والأسود والفهود الذكور غير المتكاثرة.

منذ وفاة كلبه المحبوب، جعل دولف فولكر مهمته الكفاح من أجل حقوق الحيوان. وتثقيف الجمهور حول الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

وقد تمتع أدولف فولكر بتجربة لا تُنسى وغير عادية. بدأ كل شيء عندما أخذ غفوة تحت شجرة بعد يوم طويل في الشمس.

بينما كان أدولف فولكر ينام بهدوء ، اقتربت منه أنثى فهد تُدعى إيدن – وهي غريبة بعض الشيء – لتشمه قبل أن تأخذ قيلولة بجانبه.

مسلحًا بكاميرته، لم يتردد صديق الحيوان في تخليد هذه اللحظة الاستثنائية. في الصور، تُظهر الفهد الكثير من الحنان تجاه صديقها الجديدة فهي تحتضنه ، تقضمه ، تلعقه وتحتضنه.

كما كان لهذا اللقاء تأثير على حياة المصور. واليوم، أعاد هذا الشخص الملقب بـ “ساحر الفهود” نشر صور لقاءه مع صديقته إيدن ردا على سلوك المحتالين على قناته على موقع يوتيوب.

وقال المصور “قد لا تعرف ذلك ، لكن الفهد هو أكثر احيوانات المهددة بالانقراض في إفريقيا. للأسف يقع أسرع حيوان على وجه الأرض ضحية للصيد الجائر”.

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