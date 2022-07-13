بالصور.. استيقظ من نومه فوجد فهدا نائما بجانبه
أدولف فولكر هو مصور للحياة البرية، يعمل كمتطوع في Cheetah Experience. وهي جمعية مقرها جنوب إفريقيا تجمع الأنواع المهددة بالانقراض.
في الواقع، يعد الملجأ موطنًا لعدد كبير من السنوريات، بما في ذلك الفهود والأسود والفهود الذكور غير المتكاثرة.
منذ وفاة كلبه المحبوب، جعل دولف فولكر مهمته الكفاح من أجل حقوق الحيوان. وتثقيف الجمهور حول الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
وقد تمتع أدولف فولكر بتجربة لا تُنسى وغير عادية. بدأ كل شيء عندما أخذ غفوة تحت شجرة بعد يوم طويل في الشمس.
بينما كان أدولف فولكر ينام بهدوء ، اقتربت منه أنثى فهد تُدعى إيدن – وهي غريبة بعض الشيء – لتشمه قبل أن تأخذ قيلولة بجانبه.
مسلحًا بكاميرته، لم يتردد صديق الحيوان في تخليد هذه اللحظة الاستثنائية. في الصور، تُظهر الفهد الكثير من الحنان تجاه صديقها الجديدة فهي تحتضنه ، تقضمه ، تلعقه وتحتضنه.
كما كان لهذا اللقاء تأثير على حياة المصور. واليوم، أعاد هذا الشخص الملقب بـ “ساحر الفهود” نشر صور لقاءه مع صديقته إيدن ردا على سلوك المحتالين على قناته على موقع يوتيوب.
وقال المصور “قد لا تعرف ذلك ، لكن الفهد هو أكثر احيوانات المهددة بالانقراض في إفريقيا. للأسف يقع أسرع حيوان على وجه الأرض ضحية للصيد الجائر”.
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هذا ما حدث لفتاة برازيلية أرادت أن تصبح نسخة من كيم كاردشيان
أنفقت جينيفر بامبلونا، فتاة برازيلية تبلغ من العمر (29 عاما). أموالا طائلة بغية تحقيق حلم يراودها وهي أن تصبح نسخة طبق الأصل عن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.
وسردت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية تفاصيل قصة عارضة الأزياء السابقة. وقالت إنها دفعت نحو 600 ألف دولار أميركي على عمليات التجميل.
ولم تكن التكاليف كلها مادية، فقد أمضت الفتاة البرازيلية 12 عاما من عمرها، تجري عملية جراحية تلو الأخرى. حتى وصل عددها إلى 40 عملية، فضلا عن المواظبة على الحقن التجميلية “فيلرز”، وذلك أملا بأن تصبح كيم كارداشيان.
وفي بداية الأمر، كانت جينيفر سعيدة بالمظهر الجديد، لكن مع مرور الوقت صارت تلك الهيئة مزعجة. خاصة أن كثيرين يلقبونها بـ” كارداشيان”، وأن كل شيء في حياتها بات مرتبطا بهذا الشكل.
وذكرت أن عمليات التجميل لم تجلب لها السعادة في المحصلة، وتمنت أنها لو لم تفعل ما فعلت. وقالت إنها تريد إحداث تغيير في حياتها قبل أن تبلغ سن الثلاثين.
وعلى الرغم من تغيير ألوان الشعر والملابس، لا تزال هذه المرأة تشعر بأنها تشبه كارداشيان.
ولذلك، اضطرت جينيفر لدفع مبلغ آخر يصل إلى 118 ألف دولار. لإجراء عمليات جراحية من أجل أن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي.