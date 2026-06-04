بالصور.. اصدار طابع بريدي مخلد لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026

خلدت الجزائر، مشاركة المنتخب الوطني، في الطبعة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2026، بإصدار طابع بريدي خاص.

وأشرف وزير الرياضية، وليد صادي، اليوم الخميس، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، علي زروقي، على مراسم وضع ختم اليوم الأول للطابع البريدي التذكاري، المخلد لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

ونشرت “الفاف” عبر صفحتها الرسمية، صور للطابع البريدي الجديد، والذي حمل صورة لاعب ببدلة المنتخب الوطني، بالإضافة لعلم الجزائر، إلى جانب شعار “الفاف”، ووتاريخ 2026.