بالصور.. اصطدام عدة مركبات بمنحدر بوزقزة

أخبار الجزائر
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بالصور.. اصطدام عدة مركبات بمنحدر بوزقزة
بقلم النهار أونلاين

تعرضت عدة مركبات، صبيحة اليوم الأربعاء، للإصطدام في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنحذر بوزڨزة بولاية البويرة في إتجاه العاصمة.


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