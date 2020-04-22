بالصور.. اصطدام عدة مركبات بمنحدر بوزقزة
تعرضت عدة مركبات، صبيحة اليوم الأربعاء، للإصطدام في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنحذر بوزڨزة بولاية البويرة في إتجاه العاصمة.
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