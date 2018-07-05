بالصور.. افتتاح جزئي لحديقة باردو بوسط قسنطينة

تم اليوم الخميس فتح حديقة باردو بوسط مدينة قسنطينة بشكل جزئي بمناسبة الاحتفالات بالذكرى المزدوجة الـ56 لعيدي الاستقلال والشباب.

واستنادا لما ورد في شروحات قدمت لوالي قسنطينة عبد السميع سعيدون فإن هذه الحدية التي تتربع على مساحة إجمالية ب 65 هكتارا.

تم فتح 14 هكتارا بجهتها الغربية وذلك بعد إعادة إسكان أكثر من 4 آلاف عائلة كانت تقطن القصدير قربها.

وقد تم تعيين مؤسسة تهيئة وصيانة المساحات الخضراء لبلدية قسنطينة‎ لتسيير الحديقة.

المرشحة لاحتضان نشاطات علمية طول السنة من خلال إبرام اتفاقية مع جامعة قسنطينة1 الإخوة منتوري.

وتضم هذه الجهة من الحديقة العديد من المنشآت والتي دخلت حيز الخدمة على غرار فضاءات للراحة.

واللعب خاصة بالأطفال وكافتيريا و مطعم و دار البيئة مطاطلة الطاهر ومركز للشرطة وحظيرة لركن السيارات.

بالإضافة إلى مشتلة في طور الإنجاز موجهة لتدعيم الغطاء النباتي للحديقة فيما تجري كذلك أشغال استكمال إنجاز مسبح.