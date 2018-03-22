بالصور.. افتتاح سوق للجملة الأوّل من نوعه بتيزي وزو

تم أمس، افتتاح سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد بولاية تيزي وزو، تحت اشراف الوالي محمد بودربالي.

المشروع الذي تدعمت به تيزي وزو هو ثمرة لشراكة بين متعاملين خواص من أبناء المنطقة.

السوق الجديد يتربع على مساحة تزيد عن 13 هكتار، مدعم بعدة مرافق منها محلات، أروقة تجارية•

كما أنه مهيأ بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة التي من شأنها أن تسهل عمل التجار، وتضمن حسن استقبال المواطنين.

وقدرت تكلفة انجاز هذا المشروع التنموي بـ أزيد من 120 مليارسنتيم.

وسيوفر السوق الجديد قرابة 1000 منصب شغل دائم ، ويمكن أن يصل إلى 3000 منصب مع العمال الموسميين.

الذي من شانه إعطاء دفعة للإقتصاد الوطني على العموم والتنمية للولاية بشكل خاص.