بالصور.. افتتاح كان أقل من 17 سنة وسط أجواء احتفالية

انطلق حفل افتتاح كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بملعب نيلسون مانديلا، اليوم السبت، وسط أجواء احتفالية بتوابل افريقية.

كما عرف الحفل الافتتاحي حضور عدد من الأنصار الجزائريين والعائلات الجزائرية والبعض من أنصار المنتخبات الإفريقية.

وجرت الإحتفالية وسط رقص وموسيقى لعدد من المغنيين، وعدد من الشباب الذي يمتلكون مهارات متعدّدة.

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