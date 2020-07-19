بالصور.. افتتاح مركز لفحص ومتابعة مرضى كورونا ببيت الشباب قورصو في بومرداس

أشرف اليوم الأحد والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن، على إفتتاح مركز فحص ومتابعة المصابين بفيروس كوفيد 19 على مستوى بيت الشباب زمور سعيد بقورصو.

ويأتي هذا في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته بولاية بومرداس، وبهدف التخفيف على المؤسسات الاستشفائية ومن أجل تقديم خدمات صحية تتماشى مع وضعية الوباء بالولاية.

وحضر هذا الافتتاح رئيس المجلس الشعبي الولائي، و مديرة الصحةوالسكان ومدير الشباب والرياضة وسيتم توفير كل الامكانيات المادية الضرورية، وتسخير طاقم طبي وشبه طبي يسهر على راحة الوافدين على المؤسسة من أجل المتابعة البعدية للمصابين بالفيروس.

و إغتنم المسؤول الأول للولاية لقاءه مع الطاقم الطبي والشبه الطبي ومن خلالهم كافة العاملين في قطاع الصحة المجندين لاستقبال والتكفل بالمواطنين.