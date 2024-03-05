بالصور.. افتتاح مساجد قبيل حلول الشهر الفضيل بالعاصمة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الإثنين، على افتتاح مساجد قبيل حلول الشهر الفضيل.

ويقوم يوسف بلمهدي رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. بزيارة عمل بإقليم الولاية. حيث يشرف في هذه الأثناء على مراسم تدشين مسجد “فلسطين”. بحي 2100 مسكن سمروني بلدية أولاد فايت، بطاقة استيعاب 2500 مصلي.

وتتم الزيارة بحضور كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية. الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراڤة، المنتخبون المحليون. مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، إطارات الوزارة، وإطارات الولاية.