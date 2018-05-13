بالصور.. افتتاح 4 أسواق رحمة بالبليدة

تم اليوم افتتاح 4 أسواق رحمة بولاية البليدة، تقع بكل من أولاد يعيش، بوفاريك، أولاد سلامة وبوڨرة.

الاسواق منظم من طرف مديرية التجارة للولاية بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بالولاية ونادي المقاولين والصناعيين للمتيجة.

حيث يسمع هذا الفضاء التجاري من بيع المنتوج من طرف المنتج مباشرة للمستهلك.

واشراف والي الولاية مصطفى لعياضي ورئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الرحمان سوالمي بحضور السلطات المحلية على افتتاح سوق اولاد أيعيس.

كما اشار الوالي ان هذا النوع من الفضاءات يشجع على الاستهلاك الجزائري و يخفض من فاتورة الإستيراد.

مؤكدا على تشجيع انتاج البقوليات بالمنطقة ،خاصة أنها تحتوي تقريبا على 40 بالمائة من اراضي بور يمكن استغلالها في المجال.

أما بالنسبة للنوعية شدد الوالي على الرقابة ومحاربة التجارة الموازية حفاظا على صحة المواطنين خاصة في الشهر الفضيل وموسم الاصطياف.