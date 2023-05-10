بالصور.. اقبال كبير لجمهور الخضر على ملعب “حملاوي” تحسبا لمواجهة المغرب

أقبل الجمهور الجزائري، بأعداد كبيرة، اليوم الأربعاء، على ملعب “الشهيد حملاوي”، لحضور مباراة الخضر أمام المغرب، في ربع نهائي كان أقل من 17 عاما.

ومنذ الساعات الأولى لنهار الويم الأربعاء، توافد جمهور المنتخب الوطني، على ملعب “الشهيد حملاوي”، بقسنطينة.

كما ينتظر أن تكون مدرجات الملعب ممتلئة عن آخرها، ما من شأنه أن يمنح الدعم اللازم لرفقاء قائد شبان الخضر مسلم اناتوف.

يذكر ان المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، يواجه سهرة اليوم الأربعاء، انطلاقا من الثامنة ليلا، نظيره المغربي، برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.