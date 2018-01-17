تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك بعنابة من اكتشاف ورشة سرية لصناعة القوارب الخشبية بغابة سيدي عكاشة بلدية شطايبي.

وأوضحت مصالح الدرك في بيان لها،أن العملية جاءت إثر ورود معلومات لعناصر الوحدات،مفادها وجود مكان مخصص لصناعة القوارب الخشبية،بالغابة المذكورة.

تنقلت عناصر الدرك للمكان وتم تمشيطه وعثر على قاربين خشبيين مصنوعين حديثا مموهين بإحكام بأغصان الأشجار،ألواح ذات قياسات وأحجام مختلفة.

بالإضافة إلى كمية من المسامير،عجلات مطاطية، دلاء،أغطية بلاستيكية بالإضافة إلى مجموعة من المعدات تستخدم في صناعة القوارب الخشبية(غراء، أدوات قياس،دهان).

فيما تم حجز 6 قوارب خشبية تستغل للهجرة غير الشرعية.

وفي السياق نفسه عثرت وحدات الدرك بالتنسيق مع عناصر الجيش بعنابة بعد تمشيط غابة الصقع على 4 قوارب خشبية مموهة.