بالصور.. اكتشاف 13600 قرص مهلوس داخل سيارة محجوزة بالمحشر البلدي بالمنيعة

تمكنت مصالح أمن دائرة المنيعة من حجز 13600 قرص مهلوس كانت مخبئة بإحكام داخل سيارة محجوزة بالمحشر البلدي بالمنيعة، حيث تم فتح تحقيق معمق في القضية.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن معلومات وردت حول محاولة عديد الأشخاص المشبوهين سرقة سيارة محجوزة بالمحشر البلدي منذ سنوات، أو محاولة الدخول الى المحشر،

حيث يفرون مباشرة بعد رؤية الحراس، دارت الشكوك حول جدوى هؤلاء المجهولين من البحث عن هذه السيارة خصوصا،

ليتم مباشرة التحقيقات والترصد من طرف مصالح أمن دائرة المنيعة التى قامت بالإجراءات الضرورية

وتم على إثرها الشروع في تفتيش السيارة من الداخل عبر تفكيكها ليتم إكتشاف كمية كبيرة جدا من الأقراص المهلوسة،

قدرت كميتها بـ13600 قرص مهلوس مخبئة بأحكام داخل السيارة المحجوزة بطريقة سرية،

خاصة وأن صاحب السيارة المحجوزة متواجد في السجن وموقوف في قضية مشابهة رفقة عدد من المتورطين

ليتم الشروع في إجراءات إستخراجه من السجن من أجل التحقيق معه حول القضية.

هذا وينتظر أن يتم التحقيق مع العديد من الأطراف خاصة بعد توسيع التحقيق في القضية من خلال البحث عن الأشخاص الذين كانو يحاولون إقتحام المحشر البلدي لتفكيك لغز القضية.