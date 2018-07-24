بالصور.. الآلاف يشيّعون جثمان العقيد أحمد بن شريف بمقبرة “الزميلة” في الجلفة

ووري الثری الجثمان العقيد المجاهد ومؤسّس الدرك الوطني عضو مجلس الثورة “أحمد بن شريف”.

في موکب تشييع جماهيري، في مقبرة “الزميلة” بعين معبد بولاية الجلفة.

حيث شيع مساء اليوم، الآلاف من المواطنين القادمين من ولايات عديدة جثمان المجاهد عضو مجلس الثورة “العقيد أحمد بن شريف”.

في جو مهيب، عَكَسَ الحزن الذي انتاب عائلة ومحيط الفقيد، فضلا عن رفقاء الكفاح برحيل المجاهد الذي وافته المنية ليلة السبت.

وبحضور مواطنين من مختلف الولايات، ورفقاء الدرب وبعض من العائلة الثورية، إلى جانب الأقارب والجيران، وشخصيات وطنية وكذا أعيان المنطقة.

وتم تشييع الجنازة التي كانت مزيجا بين الشعبية التي حضرها معظم المواطنين، من شباب وشيوخ، إلى بيت المرحوم.

وبين الرسمية حضرها عمار غول وعبد العزيز بلخادم وبلعياط وبن بيتور و شريف رحماني وأحفاد الأمير عبد القادر.

ومستشارين نابوا عن اويحي، و وزراء من الحكومة، وقد ووري المرحوم الثرى بجوار مقبرة والديه.

وأكدت شهادات عديد الشخصيات السياسية والوطنية أن الراحل “أحمد بن شريف” كرس كل حياته من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وفي هذا السياق أكد رفقاء درب الراحل أن المواقف والقيم التي ناضل من أجلها الرجل.

“يعتنقها اليوم الكثير من المناضلين داخل الوطن وخارجه”.