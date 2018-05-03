بالصور.. “الأتلتيكو” يبلغ نهائي “اليوروبا ليغ” و”كوسيلني” يُضيع المونديال

كوستا في لقاء اليوم

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لنهائي كأس الدوري الأوروبي سهرة اليوم الخميس بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي.

بنتيجة هدف نظيف في لقاء العودة من الدور نصف النهائي الذي جرى على ملعب “واندا ميترو بوليتانو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد”.

وسجل الهدف “دييغو كوستا” في الدقيقة ال45 بعد أن كان لقاء الذهاب قد إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بملعب “الإمارات”.

وشهد اللقاء إصابة مدافع أرسنال الدولي الفرنسي “كوسيلني” على مستوى “وتر أشيل” القدم اليمنى ومغادرته الميدان في الدقية ال8.

ما يؤكد غيابه عن مونديال روسيا الصيف المقبل خاصة بعد التشخيصات الأولية.