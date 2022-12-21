بالصور.. الأرجنتين تتجه لطبع صورة ميسي على عملتها الرسمية “البيزوس”

تدرس الحكومة الأرجنتينية مقترح طبع صورة قائد منتخبها الوطني ليونيل ميسي، على العملة الرسمية للبلاد “البيزوس”.

وكشفت تقارير إعلامية أرجنتينية، بأن مسؤولي البنك المركزي في الأرجنتين، يدرسون مقترح اصدار عملة تحمل صورة ميسي.

كما يأتي هذا، سعيا من السلطات الأرجنتينية، لتخليد الإنجاز الكبير الذي حققه منتخبها، بتتويجه بمونديال قطر 2022.

كما تم تداول بعض العينات الأولية التي تم اقتراحها، والتي تظهر صورة ميسي، على ورقة نقدية بقيمة 1000 بيزوس.