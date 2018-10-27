بالصور.. الأرندي يناشد بوتفليقة للترشح لعهدة أخرى حفاظا على الإستقرار

دعا المكتب الولائي تيزي وزو، لحزب التجمع الوطني الديموقراطي،رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لعهدة أخرى حفاظا على الإستقرار.

وناشدت أسرة التجمع الوطني لولاية تيزي وزو، الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية أخرى مع تأكيدها على الدعم المطلق له خلال الإستحقاق المقبل.

وجاءت هذه الدعوة من خلال تنظيم المكتب الولائي للحزب لقاء شعبي، أقيم اليوم السبت، بولاية تيزي وزو.

وقد أشرف على التجمع الشعبي الناطق الرسمي للحزب “صديق شهاب”.

وفي نفس السياق شهدت جل ولايات الوطن بمكاتبها الولائية للحزب التجمع الوطني الديموقراطي، دعوتها للإستمرارية عبد العزيز بوتفليقة.