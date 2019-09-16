بالصور.. الأساتذة الإحتياطيون يطالبون بالإعتماد على قوائم الإحتياط وإدماجهم في العمل بالوادي

أقدم العشرات من أساتذة القوائم الإحتياطية على الإحتجاج أمام مقر مديرية التربية لولاية الوادي.

وعبّر المحتجون عن غضبهم لعدم الإعتماد على قوائم الاحتياط وتعيين قوائم خريجي المدارس العليا في الطور الابتدائي.

وطالب المحتجون بإعطاء قرارات وتعيينات من قوائم الاحتياط من ولايات اخرى، والاعتماد على القوائم الولائية.

ومن جهته نزل مدير التربية للمحتجين، وأكد لهم أن الارضية الرقمية الوطنية مفتوحة للخريجي المدارس العليا الى نهاية الاسبوع.

وأضاف المدير أن طلبهم سينظر له بعد هذه الآجال وسيتم الإعلان عن أي مستجد أو رخص إستثنائية بداية من الأسبوع القادم.