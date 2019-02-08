بالصور.. الأسطورة مصطفى دحلب ينال الإعتراف في باريس

كُرم الدولي الجزائري السابق، مصطفى دحلب، أمس الخميس، من طرف إدارة ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونظم نادي باريس سان جيرمان، بالتعاون مع السلطات البلدية لباريس، حفل تكريم لمصطفى دحلب، تقديرا لما قدمه هذا الأخيرة للنادي.

ونشر السفير الجزائري بفرنسا، عبد القادر مسدوة، عبر حسابه على “تويتر”، صور هذا الحفل، الذي حضرته وجوه الرياضية والسياسية معروفة.

يذكر أن مصطفى دحلب، تقمص ألوان نادي باريس سان جيرمان، في الفترة ما بين 1974-1984، ونال معه العديد من الألقاب.