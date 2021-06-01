بالصور: الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ضيافة قيادة الحرس الجمهوري بمناسبة اليوم العالمي للطفولة

الوطني
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بالصور: الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ضيافة قيادة الحرس الجمهوري بمناسبة اليوم العالمي للطفولة
بقلم م . فيصل

نظمت قيادة الحرس الجمهوري اليوم الثلاثاء أبوابا مفتوحة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. وهذا على مستوى مقر الفوج 11 للخيالة والمواكبة.

وتندرج هذه العملية في إطار تمتين علاقة الجيش بأمته وانطلاقا من الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمختلف شرائح المجتمع. وذلك بهدف إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال عموما وذوي الاحتياجات الخاصة بالخصوص.

وحسب بيان الوزارة فقد تم تخصيص ورشات رسم وموسيقى إضافة إلى حصصا لركوب الخيل و”الجدمات”، عروض للفروسية. مع إبراز الدور الذي يضطلع به الحصان في حياة هذه الفئة من المجتمع. من خلال ممارسة العلاج النفسي بالخيول والتي أثبتت الدراسات نجاعتها و فعاليتها.


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