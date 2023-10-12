بالصور.. الأعلام الفلسطينية حاضرة بقوة في مدرجات ملعب حملاوي

تواجدت الأعلام الفلسطينية بقوة و بكثرة في مدرجات ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة الذي توافد عليه أنصار الخضر بقوة.

وكما عرفت مدرجات الملعب حضور العائلات الجزائرية بقوة كذلك لمساندة الخضر في مباراتهم أمام الرأس الأخضر الاستعدادية لـ “كان” 2024 و تصفيات المونديال.

و استغلت العائلات الجزائرية الحدث الكروي من أجل البعث برسالة الدعم للقضية الفلسطينية، كما عرفت إمتلاء المدرجات قبل ساعتين من بداية المباراة.

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