إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. الأعلام الفلسطينية حاضرة بقوة في مدرجات ملعب حملاوي

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. الأعلام الفلسطينية حاضرة بقوة في مدرجات ملعب حملاوي
الأعلام
  • 192
  • 0

تواجدت الأعلام الفلسطينية بقوة و بكثرة في مدرجات ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة الذي توافد عليه أنصار الخضر بقوة.

وكما عرفت مدرجات الملعب حضور العائلات الجزائرية بقوة كذلك لمساندة الخضر في مباراتهم أمام الرأس الأخضر الاستعدادية لـ “كان” 2024 و تصفيات المونديال.

و استغلت العائلات الجزائرية الحدث الكروي من أجل البعث برسالة الدعم للقضية الفلسطينية، كما عرفت إمتلاء المدرجات قبل ساعتين من بداية المباراة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/b30w0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر