بالصور..الأمطار تتسبب في غلق الطريق السيار بالبليدة وتغمر الأحياء والشوارع

شهدت ولاية البليدة، مساء اليوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق الوطن.

غير أن نعمة المطر أضحت نقمة على بعض المواطنين بسبب التسربات المائية التي تغمر منازلهم وفي ضل إنسداد البالوعات.

هذا و تدخلت مختلف وحدات الحماية المدنية، من أجل إمتصاص مياه الأمطار من عدة أحياء و منازل خاصة بحي بن بولعيد، حي 100 مسكن، حي الدويرات.

وبلديتي بلدية بن خليل و بني مراد على مستوى الحي الياباني

ولم تقتصر الأمطار على المنازل فحسب، بل تعد الأمر إلى إنسداد جزئي على مستوى الطريق السيار، في مقطعه الرابط بين بلدية بوفاريك والجزائر.

غير أن فرق الحماية المدنية ببوفاريك تدخلت من أجل إمتصاص المياه و ضمان عودة السيولة المرورية بالطريق.

كما تم تسجيل حركة مرورية بطيئة على كل من الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين أولاديعيش و بوقرة، الطريق الوطني رقم 01 بين البليدة و المدية.