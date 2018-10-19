بالصور..الأمن الوطني يكرم ممثلي الصحافة الوطنية بمناسبة يومهم الوطني

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، خرجة إعلامية لممثلي الصحافة الوطنية إلى ولاية تيبازة، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة.

حيث إطلعوا على مستوى مقر أمن ولاية تيبازة على مختلف المصالح العملياتية والإدارية للأمن الوطني، التي تسهر على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.

وإطلع الوفد الإعلامي على أحدث الوسائل التقنية المتطورة التي تستعملها الشرطة الجزائرية في أداء مهامها الدستورية النبيلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تم تنظيم حفل تكريمي على شرف الأسرة الإعلامية على مستوى وحدة حفظ النظام بمدينة فوكة.

وتم بالمناسبة، تكريم المرحومين “زاغز حفناوي” و”فرقاني محمد”، من مؤسسي مجلة الشرطة، يضيف المصدر.

و كذا عميد أول للشرطة المتقاعد بوحنة محمد، إطار سابق بمصلحة الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني.