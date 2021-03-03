بالصور.. الأمن يحبط ترويج اكثر من 11 ألف قرص “صاروخ” في وهران

أخبار الجزائر
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بالصور.. الأمن يحبط ترويج اكثر من 11 ألف قرص “صاروخ” في وهران
بقلم كريمة سواق/ع. بن قويدر

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة.

وتختص الشبكة في المتاجرة بالأقراص الطبية من نوع بريقابالين 300 ملغ، وتم توقيف متورطين في العملية.

وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 22 و43 سنة، كما تم حجز أكثر من 11 ألف حبة صاروخ إلى جانب مبلغ 229.5 مليون سنتيم.

وجاءت العملية النوعية إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات.

وقام أفراد الشبكة بتحويل مسكنهما العائلي بسوق وهران إلى مخزن لهذه السموم، ليتم الإيقاع بهما بعد وضع خطة.

وهران

وهران

وهران

وهران

وهران

وهران


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=966613

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