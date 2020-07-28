بالصور.. الأمن يحجز 7250 قرص مهلوس ويوقف مروّجيها بسيدي بلعباس

تمكنت قوات الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس من توقيف 3 أشخاص.

وتأتي العملية في إطار مكافحة جرائم المخدرات وترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية عبر اقليم الاختصاص، وبفضل الإستغلال الأمثل للمعلومات تم توقيف 3 أشخاص في العقدين الثالث والرابع من العمر.

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات لمعلومات مفادها وجود شخص في العقد الثالث من العمر يحوز على كمية معتبرة من الاقراص الطبية من نوع بريقبالين 300 ملغ لترويجها بطريقة غير شرعية، لتباشر المصلحة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابةالمختصة اقليميا للكشف عن ملابسات القضية.

وبعد إستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه به تم حجز 7250 قرص مهلوس معد للترويج ، كما مكن التحقيق الموسع من تحديد هوية شريكي المشتبه فيه الرئيسي.

وبعد إجراءات تمديد الإختصاص إلى أحد الولايات الغربية للوطن تم توقيفهما مع حجزمبلغ مالي مقدر بـ73000 دج كعائدات للترويج .