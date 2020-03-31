بالصور.. الأمن يكشف ورشة سرية لصناعة مواد التطهير بطريقة غير شرعية بعنابة

تمكنت مصالح أمن دائرة عين الباردة بالتنسيق مع مصالح قمع الغش بمديرية التجارة لولاية عنابة من كشف ورشة سرية لصناعة مواد التطهير بطريقة غير شرعية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الورشة تتواجد بأحد السكنات بمنطقة الفولاذية الشعيبة بلدية سيدي عمار.

وأضافة البيان، أن الورشة مختصة في صناعة وتحويل مواد التطهير، غسيل الأواني والملابس بالإضافة إلى مادة جافيل بطريقة غير شرعية و دون الحيازة على سجل تجاري.

العملية أسفرت عن حجز أزيد من 5000 لتر من مواد التطهير و المواد الأولية كانت مجهزة للتسويق بطريقة غير قانونية على أنها مطهرات، ومعقمات تستعمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد البيان، أنه تم حجز 17 برميل سعة 160 لتر سائل لغسيل الاوني، صهريجين سعة 900 لتر و 300 من مادة الجافيل والصانيبون ، 3 براميل سعة 240 لتر من سائل صابون غسيل الملابس.

بالإضافة إلى حجر 153 برميل فارغ كانت مجهزة للتعبئة و آلة خاصة لخلط السوائل .

كما قامت ذات المصالح من حجز شاحنة من نوع “جاك” يستعملها صاحب الورشة لبيع و توزيع المواد المطهرة بطريقة غير شرعية عبر إقليم دائرتي الحجار و عين الباردة

من جهتخا قامت مصالح الأمن بتشميع الورشة و توقيف صاحبها لمواصلة التحقيق معه قبل تقديمه إلى الجهات القضائية.