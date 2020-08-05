بالصور.. الأمن يوقف 4 أشخاص ويحجز 9441 قارورة خمر بوهران

أخبار الجزائر
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بالصور.. الأمن يوقف 4 أشخاص ويحجز 9441 قارورة خمر بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الاول بوهران من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 9441 وحدة من مختلف الانواع والأحجام.

كما تم توقيف 4 متورطين تتراوح اعمارهم ما بين 33 و44 سنة، وحجز اسلحة بيضاء محظورة ومبلغ 23 مليون سنتيم من عائدات الترويج ومركبة من نوع فورقون.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام احد المتورطين بنقل مشروبات كحولية علي متن مركبة خلال فترة الحجر الصحي تم ضبط بداخلها المركبة 2436 قارورة خمر.
واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية باقي المتورطين حيث وبعد اخذ اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بتفتيش مساكنهم تم حجز 2151 وحدة خمر، اسلحة بيضاء ومبلغ 23 مليون سنتيم.


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