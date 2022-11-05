بالصور.. الأمين العام للكاف يحل بوهران في زيارة تفقدية تحسبا لـ” الشان”

حلّ الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينغو أومبا، اليوم السبت، بوهران، للوقوف على التحضيرات الخاصة بمنافسة “الشان”.

ورافق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، الأمين العام للكاف، في هذه الزيارة التفقدية التي قادتهما إلى وهران.

وكان في استقبالهم والي وهران، سعيد سعيود، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير الشباب والرياضة والسلطات المحلية.

كما سيتم خلال هذه الزيارة، تفقد مدى جاهزية ملعب وهران الجديد “ميلود هدفي، لاحتضان مباريات منافسة “الشان” المقررة بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.