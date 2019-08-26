بالصور.. الأمين العام لوزارة الداخلية يعقد إجتماعا مع إطارات الوزارة
يترأس حاليا محمد أمين درامشي الأمين العام لوزارة الداخلية إجتماعا تنسيقيا مع إطارات الوزارة لمعالجة عدد من الملفات الراهنة.
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