بالصور.. الأمين العام لوزارة الداخلية يعقد إجتماعا مع إطارات الوزارة

الوطني
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بالصور.. الأمين العام لوزارة الداخلية يعقد إجتماعا مع إطارات الوزارة
بقلم أمينة داودي

يترأس حاليا محمد أمين درامشي الأمين العام لوزارة الداخلية إجتماعا تنسيقيا مع إطارات الوزارة لمعالجة عدد من الملفات الراهنة.


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