بالصور.. الأهلي السعودي يضم رسميا إدوار ميندي

أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده رسميا مع الحارس إدوار ميندي إلى غاية 2026 قادما من نادي تشيلسي.

كما نشر نادي الأهلي السعودي عدد من الصور والفيديوهات عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” اليوم الأربعاء، أين رحب بالحارس السنغالي بطريقته الخاصة.

وكانت تقارير بريطانية قد أقرّت بأن نادي “البلوز” سيحصل على نحو 17 مليون جنيه استرليني رسوم بيع حارس عرينه، فيما سيحصل الأخير على راتب سنوي قدر بـ 12 مليون جنيه استرليني و 3 مليون إضافات على مدار 3 مواسم.

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