بالصور.. الإتحاد الدولي للمحامين يكرم بوتفليقة

كرم المشاركين في أشغال الندوة الدولية للمحامين، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عرفانا بما قدمه لهيئة الدفاع والمنظومة القضائية.

وقد تسلم التكريم، نيابة عن الرئيس بوتفليقة، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.

وقال نقيب منظمة محامي الجزائر،عبد المجيد سيليني، أن “رعاية رئيس الجمهورية لهذه الندوة يشكل دعما قويا من الرئيس لمهنة المحاماة وللمنظومة القضائية بصفة عامة”

بدوره، توجه رئيس الإتحاد الدولي للمحامين، إيسوف باديو، بتشكراته الخالصة للرئيس بوتفليقة نظير رعايته لأشغال هذه الندوة الهامة.

كما نوه بالتقدم الحاصل في مجال القضاء والعدالة بالجزائر.

للإشارة، دارت أشغال الندوة الدولية للمحامين التي نظمت تحت شعار”المحامي فاعل في بعث الإستثمار والتنمية الإقتصادية”، اليوم الجمعة، بالعاصمة.

كما كان تنظيمها تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة.