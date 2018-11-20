بالصور.. الإتحاد يُجري آخر حصة تدريبية قبل موقعة المريخ

الرياضة
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بالصور.. الإتحاد يُجري آخر حصة تدريبية قبل موقعة المريخ تدريبات الإتحاد
بقلم عبد النور حواز

أجرى أمسية اليوم الثلاثاء فريق إتحاد العاصمة آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة المريخ السوداني المُقررة غدا.

وجرت الحصة التدريبية بالملعب الذي سيحتضن اللقاء بمدينة أم درمان السودانية وسط معنويات عالية بعد التألق المحلي لأشبال تيري فروجي.

وتواجه “سوسطارة” أمسية غدا الأربعاء المريخ السوداني في ذهاب الدور ال16 لكأس زايد للأندية الأبطال.


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