بالصور.. الإتحاد يُجري آخر حصة تدريبية قبل موقعة المريخ

وجرت الحصة التدريبية بالملعب الذي سيحتضن اللقاء بمدينة أم درمان السودانية وسط معنويات عالية بعد التألق المحلي لأشبال تيري فروجي.

وتواجه “سوسطارة” أمسية غدا الأربعاء المريخ السوداني في ذهاب الدور ال16 لكأس زايد للأندية الأبطال.

من مدينة #ام_درمان :

جانب من تدريبات فريق #اتحاد_العاصمة_الجزائري مساء اليوم استعداداً لمباراة الغد المرتقبة أمام فريق #المريخ_السوداني .#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/gCIimPD69R

— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 20, 2018