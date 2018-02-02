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بالصور .. الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم بالمدية

أخبار الجزائر
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بالصور .. الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم بالمدية
بقلم م . فيصل

تم اليوم الجمعة الكشف عن صور الإرهابيين الذين تم القضاء من طرف الجيش مساء يوم 31 جانفي بالمدية.

حيث تمكنت مفرزة للجيش من القضاء عليهم ببلدية أولاد أهلال، دائرة أولاد عنتر.

كما تم ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، ونظارة ميدان.

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