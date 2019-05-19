بالصور.. “الإرهاب” يُهدد “كان” مصر !!

أفادت مصادر أمنية مصرية، بأن تفجيرا إستهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية أمام المتحف الجديد قرب منطقة الأهرامات، بمحافظة الجيزة قرب القاهرة.

ويأتي هذا العمل الإرهابي قبل شهر تقريبا من بداية كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة بداية من ال21 جوان بمصر.

مايجعل المنتخبات المشاركة في “الكان” بنجومها العالمية في خطر ومن بينهم المنتخب الوطني الجزائري الذي سيقيم بالقاهرة.

وستكون السلطات الأمنية المصرية أمام الأمر الواقع خلال المنافسة الإفريقية التي ستستقطب جماهير من كل البلدان.

وحسب موقع روسيا اليوم، أسفر هذا الحادث، عن إصابة 17 شخصا، من بينهم 10 مصريين و7 مواطنين من جنوب إفريقيا.