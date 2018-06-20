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بالصور.. الإسباني خوزي ماريا يمضي رسميا لموسمين بأهلي برج بوعريريج 

الرياضة
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بالصور.. الإسباني خوزي ماريا يمضي رسميا لموسمين بأهلي برج بوعريريج  المدرب خوزي ماريا خلال امضاء عقده مع فريقه الجديد
بقلم عامر بوقطاية

أمضى بصفة رسمية، اليوم الأربعاء، المدرب السابق لنادي بارادو الإسباني خوزي ماريا على عقد مع اهلى برج بوعريريج لمدة موسمين.

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