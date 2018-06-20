بالصور.. الإسباني خوزي ماريا يمضي رسميا لموسمين بأهلي برج بوعريريج 

شرعت ولاية الجزائر في نزع اللافتات الإشهارية لشركة "AD DISPLAY"، حيث أرجعت المصالح السبب في ذلك إلى انتهاء آجال العقود.
وأكّد مسؤولي البلديات أنّه تمّ إرسال…
سّلم 7 إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم الأربعاء، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فيتعلق الأمر بكل من:
1- "قاسمي بلخير"، المدعو"الشيباني"، الذي…
عندما يتحول الإمتحان إلى كابوس والنجاح إلى هاجس يصبح امتحان شهادة البكالوريا كمعركة.
ليس فقط للمقبلين على اجتيازه إنّما حتى أولياءهم الذين يعيشون على أعصابهم وتحت…
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