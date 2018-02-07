بالصور..الإطاحة بأكبر بارون للمتاجرة بالقطع الأثرية القديمة بميلة

كشفت مصالح أمن ولاية ميلة عن الصور الحصرية التي تنفرد بهم “النهار” في عملية الإطاحة ببارون المتاجرة بالقطع الأثرية النقدية القديمة.

وهي العملية التي انتهت بحجز3400 قطعة نقدية أثرية، قالت مصالح مديرية الثقافة أنها من مادة البرونز.

وتعتبر هاته الكمية الأولى من نوعها في تاريخ المحجوزات التي مست قطاع التاريخ المادي القديم التي تنجح فيها الشرطة بالإطاحة بأحد كبار رجالاتها.

والذي أوضحت بأنه من ولاية أم البواقي، قال خلال التحقيق الأمني معه، أنه تحصل عليها خلال حفريات إقامة مسكن ريفي ببلدية عين البيضاء بأم البواقي.

وذلك قبل أن يتم توقيفه بعد تتبعه إلكترونيا خاصة وأنه كان يقوم بعرضها عبر الفايسبوك.

ومن جهتها، أمرت نيابة الجمهورية محل دائة الإختصاص القضائي محكمة شلغوم العيد بإيداعه الحبس.