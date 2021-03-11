بالصور.. الإطاحة بجماعة إجرامية إستولت على مستلزمات الزاوية التيجانية بتبسة

تمكنت مصالح الشرطة بولاية تبسة من إلقاء القبض على 6 أشخاص قاموا بعملية سطو على الزاوية التيجانية والإستيلاء على مافيها.

وقد تعرض مقر الزاوية التيجانية الذي يحتوي على مدرسة قرآنية الى عملية سطو من طرف مجهولين إستولوا على جميع المحتويات.

وتتوفر الزاوية على الكتب الدينية والمصاحف مما جعل مصالح الامن تتحرك وتباشر تحقيقا معمقا.

وجاء التحقيق بعد شكوى رسمية تقدم بها القائمون على الزاوية، أسفر عن تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم متلبسين بحيازة المسروقات.

المتهمون الذين بلغ عددهم 6 افراد تم توقيفهم من طرف مصالح الامن الحضري الخامس وتحويلهم ووضعهم تحت الحجز النظري.

وسيتم تقديمهم اليوم الخميس أمام وكيل الجمهورية فور استيفاء إجراءات السماع على محاضر رسمية موازاة مع استرجاع جميع المسروقات وتسليمها الى المشرفين على شؤون الزاوية.