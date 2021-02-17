بالصور.. الإطاحة برعية سوري يمارس مهنة طبيب أسنان بطريقة غير قانونية بسعيدة

أخبار الجزائر
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بالصور.. الإطاحة برعية سوري يمارس مهنة طبيب أسنان بطريقة غير قانونية بسعيدة
بقلم محمد عمراني

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة من توقيف رعية أجنبية من جنسية سورية يمتهن طبيب أسنان.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تورّط الرعية السوري في قضية تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية المباشرة للخطر.

بالإضافة إلى إستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، ممارسة مهنة مقننة دون ترخيص.

وقائع القضية تعود اثر استغلال عناصر الفرقة لمعلومة تفيد بممارسة رعية أجنبية من جنسية سورية لمهنة طبيب أسنان دون ترخيص.

حيث قام بفتح عيادة متخصصة في طب الأسنان وتركيب أطقم الأسنان والترميم والتنظيف بجميع أشكاله بحي السرسور.

وبعد التنسيق مع الجهات القضائية تم تفتيش العيادة حيث تم حجز عتاد خاص بممارسة طب جراحة الأسنان و الأدوات المستعملة.

حيث و بعد التحقيق مع المشتبه فيه تبين أنه لم يجري أي تكوين في مجال طب وجراحة وتقويم الأسنان.

كما أن الرعية السوري لا يحوز على أي شهادة في هذا التخصص، حيث أنجز إجراء قضائي ضده وسيقدم أمام نيابة الجمهورية.


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