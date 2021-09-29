بالصور.. الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات “حرڨة” في وهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة عين الترك بولاية وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات إبحار سري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار”، فإنه تم توقيف خلالها 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و55 سنة. واسترجاع قارب بحري صلب، دراجة نارية من نوع ياماها، 3 هواتف نقالة وشاحنة من نوع سوناكوم تستعمل في نقل معدات الهجرة السرية للتمويه وتضليل مصالح الأمن.

عملية التوقيف تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود أشخاص بصدد الإنطلاق في عملية إبحار سرية عبر إحدى شواطئ مدينة عين الترك نحو الضفة الأوروبية. وبعد عملية المراقبة والترصد تم تحديد هوية المشتبه فيهم ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ. أفضت إلى توقيفهم في حالة تلبس بصدد نقل معدات الحرقة على متن شاحنة من نوع سوناكوم لنقل البضائع. من أجل التمويه بالقرب من إحدى الشواطئ.

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