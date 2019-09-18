بالصور.. الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات وحجز 2000 قرص في ورڨلة

أطاحت وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بورڨلة بشكبة متكونة من 5 افراد مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة بحي الخفحي بورڨلة.

وخلال ذات العملية تم حجز قرابة 2000 قرص مهلوس ومبالغ مالية وهواتف نقالة ودراجة نارية كانت

وفور تلقي ذات المصالح لمعلومات تفيذ بوجود أشخاص يروّجون المهلوسات، وعلى إثرها باشرت التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية الأشخاص.

اين تم توقيف 4 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 20 و28 سنة من الشبكة فيما بقي الخامس في حالة فرار.

ليتم مداهمة الشقة بعدما كانت عناصر الشبكة بصدد ترويج كمية معتبرة من المهلوسات، والعثور على الكمية المذكورة.

وفي ذات السياق تم وضع حد لنشاط شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات بعين البيضاء بورقلة.

حيث تم تقديم الموقوفين امام الجهات القضائية بورڨلة.