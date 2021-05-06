بالصور.. الإطاحة بشبكة مختصة في تقليد الشمة وحجز أكثر من 28 ألف كيس في عنابة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء بولاية عنابة من الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة وترويج الشمّة المقلّدة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم حجز أزيد من 28 ألف كيس شمة مع توقيف ستة أشخاص بحي الصرول بلدية البوني.

الشبكة تتكون من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 30 سنة ينحدرون من حي الصرول بلدية البوني.

وكان أفراد الشبكة يقومون بتعليب مادة الشمة المقلدة بمختلف أنواعها و ترويجها بطريقة غير شرعية عبر اقليم الولاية.

وأوضح البيان، أنه تم حجز أزيد من 28 ألف كيس شمّة مقلّدة من نوع “الهلال” و “السوفية”

كما أسفرت العملية عن استرجاع آلة تعليب وأكياس بلاستكية شفافة تستعمل لتوضيب الشمدة داخل أكياس مقلدة الماركة.

واستكمالا للإجراءات القانونية تم حجز البضاعة، مع تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.