بالصور.. الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالقطع الأثرية والتنقيب باستعمال الشعوذة بوهران

تمكنت فرقة حماية الممتلكات الثقافية مع فصيلة الأبحاث من الإيقاع بشبكة إجرامية وطنية مختصة في المتاجرة وبيع القطع الأثرية.

ويتم بيع القطع الأثرية ذات قيمة فنية وتاريخية بعد التنقيب غير القانوني بالمواقع الأثرية باستعمال كتب ورموز سحر وشعوذة.

العملية النوعية لذات العناصر تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بمتاجرة شبكة في القطع الأثرية.

وبعد فتح تحقيقات وتحريات موسعة تم الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 33 و42 سنةينحدران من ولاية تيارت.

وقد تم خلال العملية حجز ثمتالين للملكة “نيفرتيتي الاي” تعود للحضارة الفرعونية المصرية، وتمثال نحاسي لآلهة إفريقية.

كما تم حجز 97 قطعة نقدية من بينها 87 مسكوكة فضية تعود للدولة العلوية المغربية.

وتم حجز قطعتين من الذهب الخالص لدولة الاغالبة، بالإضافة إلى قطع نقدية وقلادة رومانية، حجرين من الرخام “عين الأفعى” وكتاب سحر، قدرت بأكثر من 3 ملايير و147 مليون سنتيم.