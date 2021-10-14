بالصور.. الإطاحة بشبكتين مختصتين في المتاجرة بالكيف والكوكايين في وهران

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران، من الإيقاع بشبكتين إجراميتين مختصتين في المتاجرة بالكيف المعالج والمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

وقد تمكنت ذات المصالح، من توقيف 7 أشخاص مع حجز 1 كلغ و400غ من الكيف المعالج. وكذا 110 قرص إكستازي و10غرامات من الكوكايين. وقد تمت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بتحويل أحد أفراد الشبكة مسكنه بحي قمبيطا كوكر لنشاطه الإجرامي وترويج المخدرات الصلبة.

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وقامت ذات المصالح بترصد تحركات المشتبه فيه. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم توقيفه رفقة شركائه مع حجز 10 غ كوكايين ومبلغ من العملة الوطنية قدر بـ 369 مليون سنتيم. وكذا العملة الصعبة بـ 280 أورو ، 11 هاتفا نقالا، مجموعة من الاسلحة البيضاء مختلفة الانواع والأحجام ومركبتين تستعمل في ترويج ونقل المخدرات.

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